До 13 років тюрми засудили мешканця Львівщини, який зґвалтував жінку

На Львівщині до 13 років тюрми засудили 49-річного мешканця Стрийщини, який зґвалтував та вбив жінку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

«Інцидент трапився ще у жовтні 2017 на Львівщині. Скорситавшись тим, що 46-річна мешканка Нового Роздолу спала напідпитку, зловмисник вступив із нею у неприродний статевий акт. Лиходій спричинив жінці тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до її смерті», – розповідають у прокуратурі.

Як зазначається, у суді ґвалтівник своєї вини не визнав та всіляко намагався уникнути належної міри покарання. Проте прокурори все ж доведи його вину. Відтак фігуранта засуджено до 13 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою у слідчому ізоляторі.