ОСТАННІ НОВИНИ

Декого, хто отримав паспорти РФ на Донбасі, допитали – Матіос

Анастасія Мельник

|

Наразі значна частина жителів Донецької і Луганської областей, які отримали російські паспорти, ідентифікована. Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос в інтерв’ю Радіо НВ.

 

Документи Російської Федерації вже отримали понад 13 тисяч осіб, підкреслив він.

«У нас є повна картина, нами зараз – в процесі слідства – встановлюються всі, хто отримав таке громадянство, як в частині Донецької і Луганської областей – це великі цифри. … Наразі ми фактично володіємо ситуацією по більше 13 тисячах осіб – значна частина їх ідентифікована, вони перетинають лінію розмежування», – повідомив Матіос.

Головний військовий прокурор додав, що слідчі діють в законний спосіб, а деякі люди, які звернулися за отриманням паспорта РФ, вже допитані під час перетину ними КПВВ на Донбасі.

Як повідомляв Львівський портал, з початку року Росія надала своє громадянство 44 тисячам 898 українцям. 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?
Анастасія МЕЛЬНИК
За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?

Ми постійно кудись поспішаємо: на роботу, навчання, зустріч. Та як часто у цій метушні ми згадуємо про те, що в Україні ...

День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу
Стас ЄРОХИН
День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу

Останньої неділі місяця (28 липня) українці відзначатимуть День торгівлі – професійне свято працівників надважливої для ...

Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати
Ігор ВАСЮНИК
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати

Ніколи стільки не брешуть, як під час війни,  після полювання і до виборів. Отто фон Бісмарк   Вибори депутат...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...