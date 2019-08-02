Декого, хто отримав паспорти РФ на Донбасі, допитали – Матіос

Наразі значна частина жителів Донецької і Луганської областей, які отримали російські паспорти, ідентифікована. Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос в інтерв’ю Радіо НВ.

Документи Російської Федерації вже отримали понад 13 тисяч осіб, підкреслив він.

«У нас є повна картина, нами зараз – в процесі слідства – встановлюються всі, хто отримав таке громадянство, як в частині Донецької і Луганської областей – це великі цифри. … Наразі ми фактично володіємо ситуацією по більше 13 тисячах осіб – значна частина їх ідентифікована, вони перетинають лінію розмежування», – повідомив Матіос.

Головний військовий прокурор додав, що слідчі діють в законний спосіб, а деякі люди, які звернулися за отриманням паспорта РФ, вже допитані під час перетину ними КПВВ на Донбасі.

Як повідомляв Львівський портал, з початку року Росія надала своє громадянство 44 тисячам 898 українцям.