Вночі львівські поліцейські розшукали 10-річного хлопчика, який вийшов з дому та пропав

Цієї ночі у Львові поліцейські розшукали 10-річного хлопчика, який вдень вийшов з дому та пропав. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, 31 липня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від 64-річної львів’янки про те, що близько 17.00 її десятирічний онук пішов з дому та досі не повернувся. Поліцейські негайно оголосили дитину в розшук і, 1 серпня близько другої години ночі, знайшли його на вулиці Петра Панча у Львові.

Хлопчик здоровий та неушкоджений, поміщений у дитячий притулок, де з ним працюватимуть співробітники ювенальної превенції та психолог.

Також поліцейські встановлюють обставини події, обстежують умови, в яких проживає та виховується дитина.