ОСТАННІ НОВИНИ

В Червонограді під час пожежі у гуртожитку 26-річний молодик отримав опіки

Вероніка Рой

|

Під час пожежі в гуртожитку у Червонограді 26-річний молодик отримав опіки 2-го ступеня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС у Львівській області.

 

Як повідомляється, 31 липня о 11:56 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в м. Червоноград по вул. Стуса 53 на п’ятому поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку. На місце події негайно було відправлено пожежно-рятувальні відділення 33-ої ДПРЧ м. Червоноград.

«По прибуттю, було встановлено, що пожежу ліквідували мешканці гуртожитку до прибуття пожежного підрозділу. Внаслідок пожежі отримав опіки 2-го ступеня обох нижніх кінцівок, обох верхніх кінцівок та живота 26-річний син власниці квартири. Рятувальники надали потерпілому першу домедичну допомогу та передали його медикам», – мовиться у повідомленні рятувальників.

Внаслідок пожежі було знищено речі домашнього вжитку на площі 2 кв м. Причини займання встановлюють правоохоронці.

Фото: ДСНС

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?
Анастасія МЕЛЬНИК
За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?

Ми постійно кудись поспішаємо: на роботу, навчання, зустріч. Та як часто у цій метушні ми згадуємо про те, що в Україні ...

День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу
Стас ЄРОХИН
День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу

Останньої неділі місяця (28 липня) українці відзначатимуть День торгівлі – професійне свято працівників надважливої для ...

Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати
Ігор ВАСЮНИК
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати

Ніколи стільки не брешуть, як під час війни,  після полювання і до виборів. Отто фон Бісмарк   Вибори депутат...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...