В Червонограді під час пожежі у гуртожитку 26-річний молодик отримав опіки

Під час пожежі в гуртожитку у Червонограді 26-річний молодик отримав опіки 2-го ступеня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС у Львівській області.

Як повідомляється, 31 липня о 11:56 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в м. Червоноград по вул. Стуса 53 на п’ятому поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку. На місце події негайно було відправлено пожежно-рятувальні відділення 33-ої ДПРЧ м. Червоноград.

«По прибуттю, було встановлено, що пожежу ліквідували мешканці гуртожитку до прибуття пожежного підрозділу. Внаслідок пожежі отримав опіки 2-го ступеня обох нижніх кінцівок, обох верхніх кінцівок та живота 26-річний син власниці квартири. Рятувальники надали потерпілому першу домедичну допомогу та передали його медикам», – мовиться у повідомленні рятувальників.

Внаслідок пожежі було знищено речі домашнього вжитку на площі 2 кв м. Причини займання встановлюють правоохоронці.

Фото: ДСНС