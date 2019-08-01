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У Львові не вщухає бум авіаперевезень. Львів’янам готують нові сюрпризи

Андрій Котенський

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Приріст пасажиропотоку міжнародного аеропорту «Львів» у січні-липні 2019 року склав 41,2%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі летовища.

 

За оперативними даними ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького» у липні 2019 р. авіаперевезеннями скористалися 243,0 тис. пасажирів, що на 25,8% більше, ніж у липні 2018 р. (193,1 тис. пасажирів). Кількість здійснених рейсів – 1 933, що на 20,5% більше, ніж аналогічного періоду минулого року (1 604).

Загалом, у січні-липні 2019 р. пасажиропотік зріс на 41,2% в порівнянні з показником аналогічного періоду минулого року (844,5 тис. пасажирів) і досяг позначки в 1 192,7 тис. пасажирів. Кількість рейсів зросла на 24,4%, з 8 484 до 10 551.

Водночас керівник аеропорту «Львів» Тетяна Романовська, під дописом про приріст пасажиропотоку, також повідомила, що львів’яни в очікуванні новин від авіаперевізників.

«Не завжди легко робити кожного року + 50% приросту. Але чекаємо нових оголошень від SkyUp, рішення про базування WizzAir, нових напрямків від Ryanair :) та заходу нової авіакомпанії», – повідомила Тетяна Романовська.

За попередніми даними авіакомпанія SkyUp планує відкрити продаж квитків до іспанської Барселони та Тель-Авіва (Ізраїль).

«Маємо почути й про інші цікаві напрямки», – заінтригувала Тетяна Романовська.

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