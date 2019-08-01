У Львові на хабарі спіймали представника фінансової компанії, який сприяв в отриманні дозволів для роботи ломбардів

Вчора, 31 серпня, правоохоронці викрили на хабарі представника компанії, яка здійснює діяльність у сфері фінансових послуг та будівництва. Зловмисник за сприяння в отриманні дозвільних документів для функціонування ломбардів вимагав від підприємця 10 тисяч доларів США. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

«Працівник вимагав від підприємця 10 тисяч доларів США за сприяння в отриманні ліцензії необхідної для роботи ломбардів. Зловмисник був затриманий під час одержання частини неправомірної вигоди в розмірі 5 тисяч доларів», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Фото: поліція