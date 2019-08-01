У Львівській дитячій лікарні оновили реанімацію для новонароджених

У Львові реалізували ще один проєкт Громадського бюджету 2018 року «Модернізація кисневої системи для реанімації новонароджених у відділенні Львівської міської дитячої клінічної лікарні». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

Відтак у рамках проєкту закуплено та встановлено 17 консолей лікувальних газів на суму 499 970 грн.

«Медичні консолі — це ергономічне, економічне рішення з постачання медичними газами такими як стиснене повітря, вакуум та кисень, а також електроживлення. Лише лічені секунди у нас йдуть на підключення надзвичайно потужного обладнання, яке дає можливість нам якісно та швидко лікувати наших маленьких немовлят», — зазначила авторка проєкту Галина Коваленко.

Нагадаємо, торік було реалізовано 31 проєкт громадського бюджету 2017 року на суму 25 млн грн. Цьогоріч заплановано реалізувати 54 проєкти-переможці Громадського бюджету 2018 року на суму 38 млн грн.