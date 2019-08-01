У Червнограді після зіткнення з «Хондою» водій мотоцикла впав та потрапив під колеса «БМВ»

Вчора, 31 липня, у Червнограді зіткнулись мотоцикл та «Хонда». Внаслідок ДТП водій двоколісного впав на зустрічну смугу руху під авто «БМВ». Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Згідно із повідомленням, ДТП трапилася близько 22:05 год., у м. Червонограді по вул. Б. Хмельницького. Водій мотоцикла «Хонда», 32-річний мешканець с. Муроване Сокальського району, здійснив зіткнення з автомобілем «Фольксваген Пасат» під керуванням 27-річного мешканця м. Червоноград. В результаті зіткнення водій мотоцикла впав із двоколісного на зустрічну смугу руху під автомобіль «БМВ».

Внаслідок ДТП водій мотоцикла загинув на місці події. Обставини події встановлюються.