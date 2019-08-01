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Танцюристи зі Стрия вибороли перемогу на світових змаганнях у Китаї

Анастасія Мельник

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Танцювальна пара зі Стрия Давид Комарницький та Ангеліна Черковська вибороли перемогу у двох програмах на світових змаганнях The 17th China Open World Cup 2019, які нещодавно відбулися у місті Шеньчжень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

 

Давид Комарницький та Ангеліна Черковська вибороли дві перемоги в Європейській та Латино-американській програмі.

Національна збірна впевнено виборола перемогу серед команд Росії, Молдови, Китаю, Італії та Англії.

Збірну команду України на змаганнях представляли пари спортсменів: Микола Путілін – Анастасія Жагліна, Олександр Костенко – Олена Синенко, стрияни Давид Комарницький – Ангеліна Черковська, Степан Бєлєвцов – Мар‘яна Паньченко.

Нагадаємо, що Давид Комарницький та Ангеліна Черковська минулоріч стали абсолютними чемпіонами світу в Європейській та Латино-американській програмі (грудень 2018 р.,Париж),вибороли 5 кубків в м. Блекпул (Великобританія 2019 р., квітень). Тренер – суддя міжнародної категорії Ірина Марюк.

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