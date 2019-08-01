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Поблизу Львова 12-річний хлопець впав з квадроцикла. Дитина – у реанімації

Вероніка Рой

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Вчора, 31 липня, у селі Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району 12-річний хлопець впав із квадроцикла та отримав численні травми. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захистуЛьвівської ОДА.

 

Як повідомляється, 12-річний мешканець с. Пасіки Зубрицькі впав з квдроцикла близько 23:10 год. Потерпілий з діагнозом: «субарахноїдальний крововилив, забій головного мозку, набряк головного мозку, злам потиличної кістки», госпіталізований реанімаційне відділення МКДЛ. Обставини події встановлюються.

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