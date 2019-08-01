Першокурсники Академії сухопутних військ проходять «курс молодого бійця»

Цьогорічні першокурсники Національної академії сухопутних військ проходять первинну військово-професійну підготовку на полігоні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної академії сухопутних військ.

Тактика, інженерна, вогнева та психологічні підготовки, тактична медицина… Це далеко неповний перелік військових дисциплін, що опановують юнаки та дівчата, які зовсім нещодавно поповнили курсантські лави Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного.

Майже місяць є у близько чотирьох з половиною сотень вчорашніх школярів та ліцеїстів для того, щоб ознайомитись з азами військової служби, навчитись основним елементам армійської майстерності, а головне — звикнути до напруженого розпорядку дня, вимогливої військової дисципліни, зрозуміти свої роль та місце у колективі. Відбувається первинна військово-професійна підготовка на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки, що входить до складу видового військового вишу.

Разом із юнаками фах майбутніх командирів механізованих підрозділів вперше з цього року здобуватимуть й дівчата. Одягнувши військові однострої, не гірше за хлопців вони вправляються й у киданні гранат.

Важливим елементом адаптації «першачків» до умов військової служби є психологічна підготовка. З цією метою на одній з ділянок полігону новоприбулих курсантів загартовують стійко витримувати фізичні та психологічні навантаження. У якості інструкторів тут, зокрема, діють курсантки старших курсів, що здобувають фах майбутніх офіцерів з морально-психологічного забезпечення.

Окрім того, невід’ємною і вкрай важливою у системі первинної військово-професійної підготовки є так звана тактична медицина. Вже з перших днів перебування у війську молоді захисники Батьківщини повинні добре знати, як надавати невідкладну медичну допомогу, зокрема й в екстремальних та бойових умовах. Життя воїна — головний пріоритет!

Триватиме так званий «курс молодого бійця» для цьогорічних першокурсників Національної академії сухопутних військ до середини серпня. По поверненні до стін вишу у Львові всі вони складуть Військову присягу на вірність українському народові, а вже з першого вересня приступлять до інтенсивного навчання.

Фото: НАСВ