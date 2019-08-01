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На Львівщині відбудеться медовий фестиваль

Андрій Котенський

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У неділю, 11 серпня, в с. Ганачівка Перемишлянського району відбудеться Фестиваль «Медова Забава». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

 

Зазначимо, що Перемишлянський край славиться тим, що саме тут у 1857 році Юрій Любінецький заснував школу бджільництва, яка була однією з перших у Галичині та Європі.

На фестивалі будуть присутні майстри пасічної справи із Західної України. Свято покликане популяризувати медову тематику, сприяти розвитку локальних пасік, поширенню інформації про користь медопродукту, важливість та почесність професії пасічника.

На гостей Фестивалю чекають великий ярмарок продукції бджільництва, дегустація меду та медопродуктів, а також конкурси, розваги для дітей та дорослих.

Окрім того, присутні зможуть взяти участь майстер-класах та забавах, запаленні ватри.

У межах Фестивалю «Медова Забава» своє мистецтво усіх охочим даруватимуть найкращі колективи Перемишлянського району.

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