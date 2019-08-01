На Львівщині прогнозують туман і грози

У п’ятницю, 2 серпня, у Львові та області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненням, сильні тумани і грози. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.
Вночі температура повітря становитиме максимум 15 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до позначки +26°С. Вранці туман видимістю 500 – 1000 м. Вдень по всій території області пройдуть короткочасні дощі, місцями грози.
Хмарно з проясненням, вітер змінний, 7-12 м/с.
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Наталя Дуляба