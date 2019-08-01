На Івано-Франківщині поліцейські розшукали 15-річного мешканця Львівщини, які втік з дому

Поліцейські Львівщини розшукали підлітка, котрий втік з дому в Івано-Франківську області. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

У Стрийський відділ поліції 30 липня близько 23.00 з заявою про зникнення свого п’ятнадцятирічного сина звернувся мешканець райцентру. За словами батька, хлопець пішов з дому 27 липня та досі не повернувся.

Поліцейські негайно оголосили неповнолітнього у розшук та відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України з приміткою «безвісно зниклий». До розшуків були залучені працівники Стрийського відділу та інших підрозділів поліції Львівщини, а також небайдужі мешканці району.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що підліток перебуває в Івано-Франківській області – там його і виявили оперативники та працівники ювенальної превенції Стрийського відділу поліції.

Хлопець здоровий та неушкоджений, невдовзі його доставлять додому, де з ним працюватиме психолог, а також буде вирішуватися питання про поміщення хлопця у дитячий притулок.