На День Незалежності Львовом пройде Марш нескорених

24 серпня, у День Незалежності України, у Львові волонтери й активісти організовують загальноміський Марш нескорених. Із такою ініціативою сьогодні, 1 серпня, під час сесії Львівської міської ради виступив ветеран 93-ої механізованої бригади «Холодний Яр» Артур Кирєєв, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

«Ми хочемо вшанувати всіх, хто загинув за незалежність України, подякувати тим хлопцям, які захищають нас на фронті, щоб вони відчули, що ми нічого не забули», – наголосив Артур Кирєєв.

Марш нескорених пролягатиме за таким маршрутом: Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла – військовий госпіталь на вул. Личаківській – Личаківське кладовище. Саме на цвинтарі відбудеться вшанування пам’яті загиблих за незалежність України. Точний час заходу наразі ще невідомий.

Учасники ходи нестимуть плакати із зображенням Героїв Небесної Сотні, світлини бійців, які захищають суверенність на сході України, а також поранених та загиблих учасників АТО. Таким чином львів’янам хочуть нагадати, яку ціну заплатили захисники за нашу безпеку та незалежність України.

Ідею проведення Маршу нескорених у Львівській міськраді підтримали, до його організації долучиться спеціально створена робоча група.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що цьогоріч в Україні не проводитимуть військовий парад на День Незалежності. Натомість 300 млн грн, заплановані на його організацію, скерують на премії українським військовим.

Згодом на заміну скасованому параду на День Незалежності у Києві відбудеться Хода гідності.