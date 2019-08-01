Мешканці Сихова залишилися без газу

Сьогодні, 1 серпня, жителям найбільшого району Львова, Сихова, тимчасово призупинили газопостачання. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

Подачу газу припинили через прорив, що стався на трубопроводі на перехресті просп. Червоної Калини – вул. Драгана. Відтак газу мешканці Сихова не матимуть орієнтовно до 20:00 год.

Водночас у мерії додають, що ПАТ «Львівгаз» їй не підпорядковується, тому за детальнішою інформацією львів’янам радять звертатися за номерами: 104; 259-11-01 або ж телефонувати у контакт-центр підприємства ( 290-71-04).