Мерія Львова пообіцяла повернути постачальнику евакуатори з російськими запчастинами

23 липня до Львова прибули три нові евакуатори, які Львівська міська рада планувала придбати на умовах фінансового лізингу. Після огляду і тестового випробування роботи одного з евакуаторів на вулицях міста, були зафіксовані численні зауваження до його роботи. За результатами обстеження готуються документи про повернення техніки постачальнику. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«З метою реалізації своїх повноважень, місто замовляє відповідну техніку, для забезпечення порядку на вулицях міста і дотримання правил дорожнього руху. Маємо в цьому необхідність, оскільки є велика кількість порушень правил дорожнього руху водіями, що паркують свої авто в заборонених місцях.

Нові евакуатори, які постачальник доправив до Львова 23 липня, ми тестово випробували на вулицях Львова та провели комісійний огляд. За результатами огляду складено акт перевірки, у якому зазначені зауваження до технічних і нормативних характеристик машин. Також під час огляду автомобілів виявлена наявність окремих агрегатів двигуна та ходової частини, що виготовлені у Росії. Зважаючи на технічні зауваження та законодавчі акти, що забороняють торгівлю з країною-агресором, вважаємо недопустимим використання такої техніки у Львові», – розповів заступник міського голови Львова з питань безпеки міста Сергій Бабак.

Відповідно, за результатами огляду евакуаторів, були прийняті такі рішення:

заборонити введення в експлуатацію та будь-які дії з експлуатації цих автомобілів;

з метою з’ясування причин отримання техніки, яка не може експлуатуватися на вулицях Львова, підготувати всю документацію щодо операції з придбання евакуаторів;

розпочати підготовку юридичних документів на повернення техніки постачальнику.

«Таким чином, ми вимагатимемо від постачальника замінити техніку, щоб вона відповідала технічним та експлуатаційним нормативам для ефективного її використання на вулицях Львова, або ж повернення авансового платежу», — додав Сергій Бабак.

Фото: ЛМР