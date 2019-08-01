Львівські шахісти здобули п’ять нагород на університетському Євро-2019

Шахісти Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського привезли п’ять нагород з Будапешта, де упродовж п’яти днів тривав шостий університетський чемпіонат Європи-2019 з інтелектуальних видів спорту (шахи і бридж). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Зауважимо, що українські шахісти вперше представляли Україну на континентальному форумі.

Дебютанти у підсумку здобули найбільшу, максимально можливу кількість нагород – п’ять. У складі нашої команди були переможець XVII Всесвітньої літньої Гімназіади, першокурсник факультету фізичної культури і спорту, міжнародний гросмейстер Кірілл Шевченко та міжнародний майстер, чемпіон України 2017 року, минулорічний випускник Петро Голубка. Тренер – Антон Литвинець. Керівник делегації – Богдан Виноградський.

У програмі чемпіонату з шахової гри – два види змагань: швидкі (рапід) та блискавичні (бліц) шахи. Переможців і призерів визначали у швидких шахах на першій і другій дошці та в командній першості, у блискавичних шахах – в індивідуальній першості.

У турнірі з блискавичної гри обидва учасники, які представляли Україну, отримали високі нагороди. Чемпіоном змагань став Кірілл Шевченко. Срібний призер – Петро Голубка. Головними конкурентами наших шахістів були представники Вірменії, Греції, Ізраїлю, Німеччини, Польщі, Португалії, Російської Федерації, Туреччини, Угорщини та Франції.

За підсумками турніру визначилися переможці на першій та другій ігрових дошках у швидких шахах. Обидва представники ЛДУФК здобули «срібло»: на першій дошці Кірілл Шевченко, на другій – Петро Голубка.

У командному турнірі зі швидких шахів наша команда здобула третє місце. Головним суддею змагань був член Європейської університетської спортивної спілки, головний тренер чоловічої збірної України з шахів, міжнародний гросмейстер, випускник ЛДУФК – Олександр Сулипа.