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Львівські патрульні врятували 35-річного чоловіка, який намагався вкоротити собі віку

Вероніка Рой

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У Львов на вулиці Грушевського патрульні врятували 35-річного чоловіка, який намагався покінчити життя самогубством. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

 

Вночі патрульні отримали виклик на вулицю Грушевського, де на карнизі однієї з будівель стоїть чоловік та, ймовірно, хоче стрибнути.

«Офіцери прибули на місце, зайшли в приміщення та підійшли до чоловіка. Один з інспекторів почав з ним говорити, розпитував про життя та сім’ю. Спершу чоловік пішов на контакт, проте згодом розбив вікно та запхав собі до рота уламок скла. Патрульний зрозумів, що не можна гаяти час та запитав в особи, чи багато людей зібралося під вікном. Тоді, скориставшись моментом, що чоловік відвернувся, підбіг та витягнув його за руку. Згодом 35-річного чоловіка госпіталізували медики», – розповідають у патрульній поліції.

Відео: патрульна поліції у Львівській області

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