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35-річний мешканець Львівщини «замінував» гіпермаркет у Києві, бо хотів помститися охоронцям

Вероніка Рой

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Поліцейські затримали 35-річний мешканця Львівщини, який повідомив про замінування гіпермаркету у Києві. У такий спосіб чоловік вирішив помститися охоронцям. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Києва.

 

Отримавши інформацію про замінування гіпермаркету, на місце події виїхали слідчо-оперативна група територіального управління поліції, вибухотехнічна служба, рятувальники та патрульні поліцейські. Правоохоронці ретельно оглянули «замінований» об’єкт і територію, прилеглу до нього. У результаті перевірки жодних підозрілих предметів не виявлено.

Як розповів заступник начальника Дарницького управління поліції Олексій Кабанченко, отримавши інформацію про замінування, працівники відділу кримінальної поліції почали проводити оперативно-розшукові заходи.

«Близько години нам знадобилося, аби встановити місцезнаходження зловмисника. Ним виявився 35-річний уродженець Львівської області, який раніше не мав проблем із законом», – зазначив Олексій Кабанченко.

Під час спілкування із правопорушником поліцейські з’ясували, навіщо він «замінував» гіпермаркет. Причиною неправдивого повідомлення про закладену вибухівкою став конфлікт із охороною магазину напередодні: у такий спосіб чоловік вирішив помститися.

За даним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

«Псевдомінера затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому загрожує до шести років позбавлення волі», – додав Олексій Кабанченко.

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