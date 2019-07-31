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Голову сільради, який попався на хабарі, взяли під варту з можливістю внесення застави

Соломія Головіна

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На Львівщині сільському голові, якого впіймали на хабарі, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 96 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Правоохоронці викрили корупційну схему, яка застосовувалася на земельному аукціоні. Певна «винагорода» визначала, хто стане його переможцем.

Як з’ясувалося, сільський голова вимагав від підприємця хабар в сумі 5 000 доларів США. За це йому гарантувалася перемога у земельному аукціоні та одержання в оренду земельної ділянки площею 5 гектарів.

Під час отримання першої частини хабара у сумі 2 000 доларів посадовця було викрито. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч.3 ст.368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вчинення цього злочину карається позбавленням волі від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Суд обрав зловмиснику міру запобіжного заходу – тримання під вартою з альтернативою у якості застави в розмірі  96000 гривень.

Досудове розслідування триває.

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