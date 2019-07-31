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Вісьмох власників квартир у центрі Львова оштрафували на 1700 грн через пластикові вікна

Соломія Головіна

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Адміністративна комісія щодо порушення законодавства про охорону історичної спадщини розглянула 9 протоколів, складених на осіб, які у своїх квартирах замінили дерев’яні вікна на пластикові. На 8 осіб накладено максимальні штрафи у розмірі 1700 грн та 1 справу відкладено для укладання охоронного договору. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Зокрема, адміністративна комісія наклала максимальний штраф у розмірі 1700 грн. на власників квартир, які замінили дерев’яні вікна на пластикові в будинках за такими адресами:

— вул. І. Франка, 132 (незаконно замінені 2 вікна);

— вул. Глібова, 10 (незаконно замінені 2 вікна та встановлено балконну конструкцію, яку зобов’язано забрати);

— вул. Д. Дудаєва, 19 — три квартири (незаконно замінені 5 вікон, 3 вікна та 4 вікна відповідно);

— вул. Чайковського, 12 — дві квартири (незаконно замінені 2 вікна та 3 вікна відповідно);

— вул. Листопадового Чину, 14 (незаконно замінені 4 вікна).

Окрім того, комісія відклала одну справу по заміні трьох вікон на вул. Листопадового Чину, 14 для укладання охоронного договору. Зокрема, власницю квартири зобов’язали укласти охоронний договір у двотижневий термін і надалі враховувати усі вимоги для збереження охоронної спадщини.

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