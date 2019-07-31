У Львові низка вулиць – без води

Через аварійно-ремонтні роботи у Львові 25 вулиць залишаються без водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії.

Відтак через витік води на вул. Дунайська, 7 орієнтовно до 13 години не буде водопостачання на:

вул. Білоцерківська

вул. Бузкова

вул. Вигін

вул. Вулецька

вул. Дністерська

вул. Дунайська

вул. Жасминова

вул. Зелена

вул. Керченська

вул. Липова Алея

вул. Навроцького В

вул. Орлина

вул. Простора

вул. Радість

вул. Раковського І

вул. Пирогівка

просп. Червоної Калини буд. 7, 7а

Також через витік води на вул. Медова Печера, 25 орієнтовно до 13:30 год. не буде водопостачання на: