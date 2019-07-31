У Львові низка вулиць – без води

Через аварійно-ремонтні роботи у Львові 25 вулиць залишаються без водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії.
Відтак через витік води на вул. Дунайська, 7 орієнтовно до 13 години не буде водопостачання на:
- вул. Білоцерківська
- вул. Бузкова
- вул. Вигін
- вул. Вулецька
- вул. Дністерська
- вул. Дунайська
- вул. Жасминова
- вул. Зелена
- вул. Керченська
- вул. Липова Алея
- вул. Навроцького В
- вул. Орлина
- вул. Простора
- вул. Радість
- вул. Раковського І
- вул. Пирогівка
- просп. Червоної Калини буд. 7, 7а
Також через витік води на вул. Медова Печера, 25 орієнтовно до 13:30 год. не буде водопостачання на:
- вул. Глухий Кут
- вул. Каштанова
- вул. Китайська
- вул. Майорівка
- вул. Медової Печери
- вул. Садівнича
- вул. Соколина
- вул. Ярошинської Є
Анастасія Мельник