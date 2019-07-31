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У Львові низка вулиць – без води

Анастасія Мельник

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Через аварійно-ремонтні роботи у Львові 25 вулиць залишаються без водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії.

 

Відтак через витік води на вул. Дунайська, 7 орієнтовно до 13 години не буде водопостачання на:

  • вул. Білоцерківська
  • вул. Бузкова
  • вул. Вигін
  • вул. Вулецька
  • вул. Дністерська
  • вул. Дунайська
  • вул. Жасминова
  • вул. Зелена
  • вул. Керченська
  • вул. Липова Алея
  • вул. Навроцького В
  • вул. Орлина
  • вул. Простора
  • вул. Радість
  • вул. Раковського І
  • вул. Пирогівка
  • просп. Червоної Калини буд. 7, 7а

Також через витік води на вул. Медова Печера, 25 орієнтовно до 13:30 год. не буде водопостачання на:

  • вул. Глухий Кут
  • вул. Каштанова
  • вул. Китайська
  • вул. Майорівка
  • вул. Медової Печери
  • вул. Садівнича
  • вул. Соколина
  • вул. Ярошинської Є

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