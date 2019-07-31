Присідайте в кулуарах, гуляйте, а не прогулюйте сесії Верховної Ради. Супрун дала поради новообраним нардепам

Невдовзі депутати IX скликання Верховної Ради України складуть присягу і почнуть працювати. Оскільки їхня робота багата на стрес, очільниця МОЗу Уляна Супрун розповіла, як новообраним нардепам зберегти своє здоров’я. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Львівський портал.
«Ми проаналізували можливі ризики для здоров’я народних депутатів та зібрали поради, як їх зменшити, аби справлятися з будь-якими випробуваннями (чи це процес голосування бюджету, чи спілкування з детективами НАБУ). Перша порція порад стосуються власного здоров‘я, адже передусім – це особиста відповідальність», – написала Супрун.
Відтак МОЗ та Уляна Супрун зокрема дають такі поради новоспеченим депутатам Верховної Ради:
- Харчуйтеся збалансовано. Раціон має бути побудований на мінімально обробленій рослинній їжі, крупах, цільнозерновому хлібі, оліях та різних джерелах білка. Натомість щоденне вживання червоного чи процесованого м’яса збільшує ризик раку.
- Якщо ви захочете проголосити голодування у знак протесту, не тримайте його довше, ніж дві доби. У межах цього періоду голодувати корисно.
- Мийте руки. Вітатися за руку потрібно з огляду на етикет і корисно з огляду на мережування і дружні стосунки. Але пам’ятайте, що через брудні руки передаються гепатит А, вірус грипу та інші віруси застудних захворювань, Salmonella та кишкова паличка. Мити руки треба щоразу після туалету, після приходу на роботу, перед споживанням їжі.
- Регулярно відвідуйте сімейного лікаря. Він допоможе стежити за тиском, розпізнає переддіабетичний стан, направить на щеплення, дасть електронний рецепт для безоплатного отримання препаратів за програмою «Доступні ліки».
- Вакцинуйтеся. З початком сесії слід отримати щеплення від грипу, адже велике скупчення людей – це найкраща можливість для поширення вірусу. Ви можете зробити також щеплення від гемофільної інфекції типу В. Люди, що займаються контактними видами спорту, і медичні працівники мають робити щеплення від гепатиту В. Бійки біля трибуни підпадають під категорію «контактні види спорту». Вакцинуватися слід і перед поїздками в екзотичні країни.
- Гуляйте, але не прогулюйте засідання Верховної Ради. Тривале сидіння шкодить здоров’ю: воно змінює поставу, погіршує кровообіг в малому тазу і ногах, зводить нанівець енерговитрати і призводить до набору ваги. Тому в кулуарах і комітетах робіть присідання, відтискання, планки, виходьте на пробіжку в Маріїнський парк, а не стійте чи знову сидіть.
- Відмовтеся від куріння. Це залежність до речовини, без якої мозок знаходиться в стані занепаду, розсіяності і тривожності. Крім цього, куріння підвищує загальну передчасну смертність, смертність від 17 видів раку, сприяє розвитку атеросклерозу, целюліту, старінню шкіри і хворобам периферійних судин.
- Зведіть споживання алкоголю до мінімуму, а краще відмовтеся взагалі. Безпечної дози алкоголю не існує. Хвороби, пов’язані з алкоголем, є однією з провідних причин смертності в Україні. Алкоголь не покращує травлення, зате збільшує ймовірність раку, деменції, захворювань печінки, спричиняє тривожність, порушення сну і зневоднення, стає на заваді заняттям спортом. Через алкоголь зростають агресія та шанс потрапити в аварію. Ніколи не сідайте за кермо, якщо випили.
- Дотримуйтеся правил дорожнього руху. Із готелю «Київ» можна безпечно і швидко дістатися до свого робочого місця. В інших випадках доведеться або користуватися громадським транспортом, або автомобілем. В автомобілі слід бути пристібнутими навіть на задньому сидінні, не відволікатися через телефон і дотримуватися правил дорожнього руху.
- «Ні» підборам. Якщо протокол не вимагає певного типу взуття, то депутатки мають право ходити в будь-якому. Високі підбори збільшують ризик травми ніг, послаблення сухожиль, деформують стопу, а тісне незручне взуття шкодить кровообігу і працездатності.
- Бережіть горло. Говорити з трибуни важко, особливо якщо доводиться кричати. Вберегти голосові зв’язки від болю допоможуть регулярні вокальні вправи, розігрів, заняття спортом і тренування дихання, віднайдення власного голосу, який дещо нижчий, ніж ви звикли говорити. У разі дисфонії (зриву голосових зв’язок) важливо не зриватися на шепіт і крики, уникати алкоголю і кофеїну, пити достатньо води або чаю. А ще можна їсти морозиво, коли болить горло.
Наталя Дуляба