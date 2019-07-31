Присідайте в кулуарах, гуляйте, а не прогулюйте сесії Верховної Ради. Супрун дала поради новообраним нардепам

Невдовзі депутати IX скликання Верховної Ради України складуть присягу і почнуть працювати. Оскільки їхня робота багата на стрес, очільниця МОЗу Уляна Супрун розповіла, як новообраним нардепам зберегти своє здоров’я. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Львівський портал.

«Ми проаналізували можливі ризики для здоров’я народних депутатів та зібрали поради, як їх зменшити, аби справлятися з будь-якими випробуваннями (чи це процес голосування бюджету, чи спілкування з детективами НАБУ). Перша порція порад стосуються власного здоров‘я, адже передусім – це особиста відповідальність», – написала Супрун.

Відтак МОЗ та Уляна Супрун зокрема дають такі поради новоспеченим депутатам Верховної Ради: