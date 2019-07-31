Під час пожежі у Червонограді надзвичайники врятували 11 людей

У вівторок, 30 липня, в одній із дев’ятиповерхівок на вул. Стуса у Червонограді виникла пожежа, під час якої надзвичайники врятували шістьох дітей та п’ятьох дорослих. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Загорання сталось у квартирі на дев’ятому поверсі багатоповерхівки. На момент займання у помешканні перебувала жінка із чотирма дітьми.

«Щойно побачивши задимлення, жінка відразу перевела дітей у сусідську квартиру. Втім квартира та сходова клітка швидко наповнились токсичними продуктами згорання. Мешканці 9 поверху не могли самостійно покинути свої помешкання, тож вогнеборці, працюючи у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору, із задимлених приміщень врятували 6 дітей та ще 5 дорослих», – йдеться у повідомленні.

Ліквідувати пожежу вдалося майже через півгодини, о 14:45 год. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, а також пошкодив сусідній балкон.

Наразі всі обставини події встановлюються.

Фото: ДСНС