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П'яний чоловік під час сварки зарізав дружину

Соломія Головіна

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У Жидачівському районі під час сварки чоловік встромив ножа у груди своїй дружині. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

У Жидачівське відділення поліції 31 липня вночі надійшло повідомлення про те, що у приватному будинку в одному з сіл району 37-річна жінка виявила тіло своєї 63-річної матері без ознак життя.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. На тілі померлої правоохоронці виявили колото-різану рану в ділянці грудей.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що ножового поранення загиблій завдав її 67-річний чоловік, котрий перебував у нетверезому стані, під час побутового конфлікту.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

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