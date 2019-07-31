Негода на Львівщині знеструмила 42 населені пункти

Внаслідок негоди вночі 31 липня на Львівщині тимчасово без електропостачання зосталися 42 населені пункти. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Станом на 8:00 год. 31 липня знеструмленими залишаються 12 повітряних ліній електропередач ПЛ 6-10кВ: 8 повністю та 4 – частково.

Тимчасово без електропостачання залишаються 42 населені пункти: 19 повністю та 23 – частково у 8 районах області. Найбільше відключень зафіксовано у Сокальському районі (знеструмлено 13 населених пунктів, з них: 6 повністю та 7 частково).

Пошкодження в електромережах усувають 9 бригад ПрАТ «Львівобленерго» у складі 20 осіб та 9 одиниць техніки.

У зв’язку із тим, що негода може призвести до пошкодження ліній електропередачі та обладнання, нагадуємо основні правила безпеки: