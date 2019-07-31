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Негода на Львівщині знеструмила 42 населені пункти

Соломія Головіна

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Внаслідок негоди вночі 31 липня на Львівщині тимчасово без електропостачання зосталися 42 населені пункти. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Станом на 8:00 год. 31 липня знеструмленими залишаються 12 повітряних ліній електропередач ПЛ 6-10кВ: 8 повністю та 4 – частково.

Тимчасово без електропостачання залишаються 42 населені пункти: 19 повністю та 23 – частково у 8 районах області. Найбільше відключень зафіксовано у Сокальському районі (знеструмлено 13 населених пунктів, з них: 6  повністю та 7 частково).

Пошкодження в електромережах усувають 9 бригад ПрАТ «Львівобленерго» у складі 20 осіб та 9 одиниць техніки.

У зв’язку із тим, що негода може призвести до пошкодження ліній електропередачі та обладнання, нагадуємо основні правила безпеки:

  • не наближайтесь до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше як вісім метрів – це смертельно небезпечно;
  • організуйте охорону місця обриву проводу до приїзду оперативно-виїзної бригади ПрАТ «Львівобленерго»;
  • терміново зателефонуйте на номер 0-800-50-15-68 і повідомте про ситуацію. Телефон працює цілодобово, дзвінки безкоштовні.

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