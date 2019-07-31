Львів’ян кличуть на Дні культури Кувейту. Програма заходів

У четвер, 1 серпня, у Львові розпочинаються Дні культури Кувейту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.
Програма Днів культури Держави Кувейт
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1 серпня (четвер)
|Локація: Площа Ринок
Час: 12:00
|Відкриття Днів культури Держави Кувейт.
Вітальні слова офіційних осіб.
|Час: 13:00
|Виступ українських колективів та виконавців.
Виступ музичного ансамблю маестро Аюба Хедра.
|Час: 19:00
|Запальна українська етновечірка від MC Gonibez
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2 серпня (п’ятниця)
|Локація:
Львівський палац
Мистецтв.
Час: 12:00
|Відкриття виставки кувейтського художника Абдаллаи Аль-Зейда та виставки народного одягу Держави Кувейт під керівництвом пана Хусейна Аль-Каттана.
Вітальні слова офіційних осіб.
|Локація: Львівська обласна державна адміністрація
Час: 15:00
|Відкриття фотовиставки пана Алі Аль-Зеіді.
|Локація: Львівський палац мистецтв
Час: 20:00
|Концертна програма. Виступи піаніста Євгена Хмари та музичного ансамблю маестро Аюба Хедра.
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5 серпня (понеділок)
|Локація: Італійський дворик
Час: 19:00
|Закриття Днів культури Держави Кувейт. Закритий захід.
Виступ музичного ансамблю маестро Аюба Хедра.
Анастасія Мельник