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Львів’ян кличуть на Дні культури Кувейту. Програма заходів

Анастасія Мельник

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У четвер, 1 серпня, у Львові розпочинаються Дні культури Кувейту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

Програма Днів культури Держави Кувейт

1 серпня (четвер)
Локація: Площа Ринок

Час: 12:00

 Відкриття Днів культури Держави Кувейт.

Вітальні слова офіційних осіб.

  • Фотовиставка на площі біля входу до Львівської міської ради, присвячена Державі Кувейт.
  • Промофільми про Кувейт.
Час: 13:00 Виступ українських колективів та виконавців.

Виступ музичного ансамблю маестро Аюба Хедра.
Час: 19:00 Запальна українська етновечірка від MC Gonibez

2 серпня (п’ятниця)
Локація:

Львівський палац

Мистецтв.

Час: 12:00

 Відкриття виставки кувейтського художника Абдаллаи Аль-Зейда та виставки народного одягу Держави Кувейт під керівництвом пана Хусейна Аль-Каттана.

Вітальні слова офіційних осіб.
Локація: Львівська обласна державна адміністрація

Час: 15:00

 Відкриття фотовиставки пана Алі Аль-Зеіді.
Локація: Львівський палац мистецтв

Час: 20:00

 Концертна програма. Виступи піаніста Євгена Хмари та музичного ансамблю маестро Аюба Хедра.

5 серпня (понеділок)
Локація: Італійський дворик

Час: 19:00

 Закриття Днів культури Держави Кувейт. Закритий захід.

Виступ музичного ансамблю маестро Аюба Хедра.

 

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