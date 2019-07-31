Лівія звільнила українського моряка, який перебував там з 2016 року

Сьогодні, 31 липня, до України з Лівії повернувся український моряк, затриманий там у 2016 році,. Про це у Twitter повідомив державний секретар МЗС Андрій Заяць, передає Львівський портал.
«Завдяки зусиллям українських дипломатів сьогодні до Києва з Лівії повернувся український моряк, який обвинувачувався у вчиненні правопорушення і перебував там з 2016 року. Працюємо, щоб якнайскоріше повернути додому з Лівії та інших країн усіх українських моряків», – йдеться у повідомленні.
Завдяки зусиллям укр дипломатів сьогодні до Києва з Лівії повернувся український моряк, який обвинувачувався у вчиненні правопорушення та перебував там з 2016 року. Працюємо, щоб якнайскоріше повернути додому з Лівії та інших країн усіх українських моряків!
— Andriy Zayats (@ZayatsAz) July 31, 2019
Анастасія Мельник