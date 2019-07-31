Ймовірний очільник МОЗ розповів про перші зміни у медреформі

Ймовірний майбутній міністр охорони здоров’я від партії «Слуга народу» Михайло Радуцький в інтерв’ю Інтерфакс-Україна розповів про перші кроки у медичній реформі.

Перший крок – перепис населення.

«Президент обіцяє його ще цього року. Як можна робити розрахунки на медицину, не знаючи кількість населення? Думаю, в країні 30 млн, хтось вважає, що 28 млн, хтось – 42 млн чоловік. Як можна розраховувати економіку за даними 2001 року?», – розповів Михайло Радуцький.

Другий крок – аудит стану системи охорони здоров’я.

«Аудит буде здійснюватися одночасно по всій країні з залученням когось із першої “п’ятірки”. Це невеликі гроші. Більш того, ми розуміємо, що це будуть за гроші. Ми не будемо залучати кредити, не будемо брати з бюджету зайвих грошей», – пояснив Михайло Радуцький.

За його словами, аудит дасть змогу оцінити матеріально-технічний стан медицини.

Третій крок – прийняття протоколів.

Михайло Радуцький наголосив, що в Україні протоколи не можуть бути міжнародними, англійською мовою.

«МОЗ пропонує лікарям заходити на сайти і дивитися там протоколи англійською мовою. Я згоден: лікарі повинні знати англійську, але у нас є закон про мову, який говорить: у нас одна офіційна мова – українська. Тому протоколи повинні бути українською мовою. Це можуть бути протоколи, взяті у якийсь передовий країни, але адаптовані під нашу матеріально-технічну базу. Якщо порівнювати стан лікарень, умовно, в Житомирі і Києві, і діяти за київським протоколу, то житомирські лікарі сядуть до в’язниці, оскільки вони не зможуть виконати протокол. Потрібно або підняти всі лікарні на один рівень, наприклад, до Інституту Стражеска або Інституту Амосова, або все ж взяти нижню планку, піднімаючи її кожен раз, але протоколи повинні бути під те, що є в середньому по країні, що зможе застосувати кожна клініка. За протоколами будуть прийматися стандарти якості, а після цього будуть розраховуватися тарифи», – зазначив Михайло Радуцький.

Як повідомляв Львівський портал, керівник штабу партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко розповів, що на посаду очільника Міністерства охорони здоров’я розглядають кандидатуру Михайла Радуцького.

Зазначимо, що Михайло Радуцький є засновником однієї з найстаріших приватних клінік Києва «Борис». Також цьогоріч він обраний народним депутатом на позачергових виборах до Верховної Ради за списками партії «Слуга народу».

У 2014-2015 рр. Радуцький був заступник голови КМДА, очолював медицину столиці.

На початку 2019 року АМКУ почав розгляд справи про придбання кіпрською компанією Satumco Limited, власником великої столичної приватної медичної мережі «Добробут», клініки «Борис». У травні АМКУ надав дозвіл на концентрацію медмережі «Добробут» і ТОВ «Борис» на ринку медичної допомоги в межах Києва.