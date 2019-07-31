Де у Львові завтра не буде води?

Завтра, 1 серпня, у зв’язку ремонтними робота буде припинено водопостачання на Левандівці, у Зимній Воді, Городку та Лапаївці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

Відтак з 9 до 17 години буде припинено подачу води в Залізничний район, а саме в житловий масив «Левандівка», обмежений вулицями: Широка, Сяйво, Рудненська і прилеглі до них вулиці.

Також буде припинено водопостачання у Гордку, Лапаївці та Зимні Воді.

Стабільне водопостачання слід очікувати з 6 години ранку 2 серпня.