В Україні стартувала кампанії з вакцинації від дифтерії та правця

Цього тижня в Україні стартувала місячна кампанія з вакцинації від дифтерії та правця. Про це Львівському порталу повідомили у МОЗ України.

«Низький рівень вакцинації – одна з причин спалаху кору, який ми маємо зараз в Україні. Від літа 2017 року через ускладнення від кору померли 39 людей. А дифтерія – страшніша за кір. Бо смертність набагато вища: з тисячі хворих, за статистикою, помирає від 50 до 100 людей. Захищені ті, хто вакциновані. Закликаю кожного – підіть до сімейного лікаря, перевірте, коли ви востаннє вакцинувалися і за потреби – зробіть щеплення. Вакцини є. Вони якісні, безпечні та безоплатні», – розповіла в. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

Щоб захистити себе та своїх дітей, українцям слід негайно перевірити наявність у себе необхідної кількості щеплень і отримати щеплення, яке проводять комплексною вакциною від дифтерії та правця.

«Вакцинацію проти дифтерії та правця розпочинають у ранньому дитячому віці. Вона складається з дитячого циклу на 6 доз та ревакцинації кожні 10 років у дорослому віці. Якщо ви вже дорослі, але не були раніше вакциновані або у вас немає записів про відповідні щеплення, — для захисту від дифтерії та правця необхідна триразова вакцинація АДП-М, з інтервалом не менше 30 днів між першим і другим щепленнями та шість місяців між другим і третім щепленнями», – зазначив генеральний директор Центру громадського здоров’я України Володимир Курпіта.

Як і будь-який лікарський препарат, вакцини можуть викликати реакції. Серйозні реакції на вакцини вкрай рідкісні. Побічні ефекти, такі як болісні відчуття і припухлість у місці ін’єкції або невелике підвищення температури – це звичайне явище. І воно доводить, що вакцина працює і організм формує імунітет. За даними Федерального агентства міністерства охорони здоров’я США (CDC), вакцинація на 99% запобігає захворюванню.

Зараз в усіх областях України є безоплатні та якісні вакцини для щеплень і дітям, і дорослим. Їх закуповує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у провідних виробників світу. Якість вакцин підтверджена Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Вакцинація входить у перелік гарантованих послуг первинної медичної допомоги. МОЗ України закликає сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів простежити, щоб пацієнти, які підписали з ними декларацію, мали необхідні щеплення.

В областях зараз є понад 2 мільйони доз вакцини для профілактики дифтерії та правця. Це більше ніж 100% від потреби. Якщо у вашому медичному закладі кажуть, що вакцини немає, зверніться до керівника закладу охорони здоров’я або Департаменту охорони здоров’я.