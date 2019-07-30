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Україна відкриває 18 візових центрів у 16 країнах

Анастасія Мельник

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У серпні Україна відкриє 18 нових візових центрів для консульського обслуговування іноземців у 16 країнах світу. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті консульської служби МЗС України.

 

«МЗС продовжує реалізацію комплексу заходів для підвищення рівня консульського обслуговування іноземців, які бажають відвідати нашу державу – триває розширення мережі візових центрів, яка з серпня охоплюватиме 74 міста», – йдеться у повідомленні.

На додаток до існуючих 56 візових центрів відкриваються 18 нових центрів у 16 країнах світу: Сідней (Австралія), Кабул (Афганістан), Мінськ (Білорусь), Лондон (Сполучене Королівство), Александрія (Єгипет), Тель-Авів (Ізраїль), Ахмедабад, Хайдарабад, Чандігар (Індія), Доха (Катар), Мехіко (Мексика), Гаага (Нідерланди), Веллінгтон (Нова Зеландія), Мускат (Оман), Рамалла (Палестина), Бангкок (Таїланд), Анталія (Туреччина), Париж (Франція).

Відтак іноземці, які проживають у країнах розташування центрів, зможуть подати документи для оформлення українських віз у зручному форматі та, за бажанням, отримати низку додаткових послуг (виготовлення фотокарток, переклад та копіювання документів, оформлення полісів медичного страхування, кур’єрські послуги, СМС-інформування, обслуговування у залах підвищеного комфорту тощо).

На центри покладається технічний супровід візових досьє та надання сприяння заявникам, а безпосереднє прийняття рішень про оформлення/відмову в оформленні віз здійснюватимуть, як і раніше, консули України у відповідних закордонних дипломатичних установах.

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