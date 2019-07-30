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Україна арештувала затриманий російський танкер «NEYMA»

Соломія Головіна

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Затриманий російський танкер «NEYMA», який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці, арештували. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

 

Як він зазначив, українським судом перевірено правомірність дій військових прокурорів та слідчих СБУ, а також дотримання ними вимог закону під час проведення 25 липня обшуку цього танкера.

«За результатами розгляду відповідного клопотання судом накладено арешт на вказане судно разом з вилученими під час обшуку документами. Ми це зробили. Крапка!», – наголосив Анатолій Матіос.

Також він згадав про те, що російськими ЗМІ поширюється недостовірна інформація нібито про незаконне проведення працівниками правоохоронних органів України слідчих дій на даному судні без дозволу консула РФ.

«Судно, після проходження ним прикордонного та митного контролю на території України, вважається таким, що має відкритий кордон. Відповідно до норм діючих міжнародних договорів, ратифікованих як Росією, так і Україною, необхідності отримання згоди або дозволу представника дипломатичного представництва або консульської установи іноземної держави для проведення на території України слідчих дій на морському або річковому транспорті не передбачено», – пояснив головний військовий прокурор України.

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