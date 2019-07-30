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У військової зі Львівщини згорів будинок. Однесельці збирають кошти на відбудову

Соломія Головіна

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У селі Селисько Пустомитівського району в ніч на 26 липня згорів будинок військової, яка наразі перебуває на ротації у зоні ООС. Більше того, під час пожежі загинув 73-річний батько захисниці. Небайдужі односельці вирішили не залишатися осторонь трагедії і організували збір коштів для відбудови помешкання, яке перетворилося у згарище. Про це Львівському порталу у коментарі повідомив настоятель храму у селі о. Петро Терлецький.

 

Кадрова військова 40-річна Ірина Лис служила в с. Ковирі Пустомитівського району, ось уже 2 місяці перебуває на ротації на Донбасі.

«Очевидно, пожежа спалахнула з необережності… Орієнтовно о другій годині ночі прокинувся зять і побачив, що вогонь повністю охопив прибудову, де спав його тесть. Він зчинив галас. Почали бити у церковний дзвін, прокинулося все село. Збіглося близько пів сотні людей, утворили живий ланцюг і таким чином передавали відра з водою. Десь близько через годину прибули пожежники. Якби люди відразу не кинулися, то взагалі нічого не вдалося б врятувати…», – розповідає о. Петро Терлецький.

Будинок, де мешкала родина, вже не підлягає відновленню, адже прибудова, де загинув батько військової, згоріла вщент, а сама хата була збудована майже 100 років тому.

Як розповів отець, для зведення нового житла збираються залучати демобілізованих військових.

«Хочемо викопати новий фундамент і будувати помешкання по мірі надходження коштів. Для допомоги організовується збір у нашому селі, сусідній парафії. Місцеве лісництво також пішло нам на зустріч і пообіцяло допомогти дерев’яними матеріалами. Також хочемо отримати на ці потреби одноразову допомогу з Пустомитівської районної ради. Окрім цього, відкрили рахунок для збору пожертв», – наголошує настоятель храму.

Ірина Лис має повернутися з ротації до кінця осені. Односельці сподіваються до цього часу відновити будинок.

Якщо у Вас є можливість допомогти і долучитися до відбудови помешкання, скидайте кошти на рахунок: 4149-4393-1216-4191 (о. Петро Терлецький).

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