У центрі Львова чоловіка «обчистили» на 18 тисяч гривень

У Львові поліцейські затримали трьох зловмисників, які напали на чоловіка і пограбували, завдавши збитків на 18 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівської області.

У поліцію 28 липня зателефонував 39-річний львів’янин та повідомив про те, що він став жертвою грабіжників. За його словами, близько п’ятої години ранку на площі Митній троє невідомих, спричинивши йому тілесні ушкодження, заволоділи грошима в сумі майже 700 доларів США та мобільним телефоном. Загальна сума збитків – майже 18 000 гривень.

Працівники Ситуаційного центру Головного управління Нацполіції Львівщини повідомили про напад наряди патрульної поліції та надали їм прикмети зловмисників. Невдовзі правоохоронці виявили схожих чоловіків на вулиці Кривоноса. Після того, як потерпілий упізнав зловмисників, вони були затримані та доставлені у Личаківський відділ поліції для з’ясування обставин.

Правоохоронці встановили особи нападників – двох громадян східноєвропейських країн віком 28 і 33 роки та 36-річного жителя Львівської області. Вони затримані в порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання про обрання зловмисникам міри запобіжного заходу.

Чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). За його вчинення передбачене покарання – позбавлення волі від чотирьох до шести років.

Проводиться досудове розслідування.