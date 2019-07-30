ОСТАННІ НОВИНИ

У центрі Львова чоловіка «обчистили» на 18 тисяч гривень

Соломія Головіна

|

У Львові поліцейські затримали трьох зловмисників, які напали на чоловіка і пограбували, завдавши збитків на 18 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівської області.

 

У поліцію 28 липня зателефонував 39-річний  львів’янин та  повідомив про те, що він став жертвою грабіжників. За його словами, близько п’ятої години ранку  на площі Митній троє невідомих, спричинивши йому тілесні ушкодження, заволоділи грошима в сумі майже 700 доларів США та мобільним телефоном. Загальна сума збитків – майже 18 000 гривень.

Працівники Ситуаційного центру Головного управління Нацполіції Львівщини повідомили про напад наряди патрульної поліції та надали їм прикмети зловмисників. Невдовзі правоохоронці виявили схожих чоловіків на вулиці Кривоноса. Після того, як потерпілий упізнав зловмисників, вони були затримані та доставлені у Личаківський відділ поліції для з’ясування обставин.

Правоохоронці встановили особи нападників – двох громадян східноєвропейських країн віком 28 і 33 роки та 36-річного жителя Львівської області. Вони затримані в порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання про обрання зловмисникам міри запобіжного заходу.

Чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж).  За його вчинення передбачене покарання – позбавлення волі від чотирьох до шести років.

Проводиться досудове розслідування.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?
Анастасія МЕЛЬНИК
За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?

Ми постійно кудись поспішаємо: на роботу, навчання, зустріч. Та як часто у цій метушні ми згадуємо про те, що в Україні ...

День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу
Стас ЄРОХИН
День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу

Останньої неділі місяця (28 липня) українці відзначатимуть День торгівлі – професійне свято працівників надважливої для ...

Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати
Ігор ВАСЮНИК
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати

Ніколи стільки не брешуть, як під час війни,  після полювання і до виборів. Отто фон Бісмарк   Вибори депутат...

Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?
Наталя ДУЛЯБА
Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?

Вже цієї неділі, 21 липня, в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. Потрапити у новий парламент хочуть...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...