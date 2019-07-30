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У Львові поліція розшукує 13-річних двійнят, які пішли вчора з дому і пропали

Соломія Головіна

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У Львові поліція розшукує 13-річних двійнят, які пропали. Максим та Роксана Павлюки ввечері 29 липня вийшли з дому на вулиці Костомарова і досі не повернулися. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Так, у Галицький відділ поліції сьогодні, 30 липня, з заявою про зникнення її неповнолітніх дітей – двійнят, тринадцятирічних хлопчика і дівчинки, звернулась львів’янка. Встановлено, що 29 липня близько 22.45 діти вийшли з дому на вул. Костомарова, 20 у Львові і досі не повернулись.

Хлопчик: Павлюк Максим Романович – зріст 145 см, худорлявий, русяве волосся,  був одягнений у зелену футболку,  сині джинси, сіро-голубі  кросівки, мав з собою рюкзак «Томмі Хілфігер».

Дівчинка: Павлюк Роксана Романівна – зріст 145 см, худорлява, русяве волосся, була одягнута в плаття світло-голубе в смужку, білі босоніжки, джинсову куртку.

Діти оголошені у розшук, поліцейські вживають усіх заходів для встановлення їх місцеперебування. Прохання до всіх, хто володіє інформацією, що допоможе правоохоронцям у розшуку неповнолітніх, зголошуватись на оперативну лінію 102.

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