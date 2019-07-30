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ЦВК прийняла оригінали протоколів з усіх округів

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 30 липня, Центральна виборча комісія прийняла оригінали протоколів про підсумки голосування на виборах до парламенту від усіх 199 окружних виборчих комісій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЦВК.

 

«Центральна виборча комісія прийняла оригінальні протоколи про підсумки голосування ОВК ОВО № 69 (Закарпатська область). Таким чином, станом на 30 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування ОВК усіх 199 ОВО», – йдеться у повідомленні.

Також ЦВК прийняла протоколи ОВК ОВО № 18, 52, 84, 121, 124, 137, 151, 201 з поміткою «Уточнений».

Водночас Комісія доручила підготувати та надати протоколи про підсумки голосування ОВК ОВО № 127 з поміткою «Уточнений» до 1 серпня.

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