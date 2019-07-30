Поліція розшукала зниклих двійнят. Матір і батька хочуть позбавити батьківських прав

У Львові правоохоронці розшукали 13-річних зниклих двійнят, які вийшли ввечері 29 липня з дому і пропали. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця ГУ НП у Львівській області Світлана Добровольська.

«Дівчинку та хлопчика поліцейські розшукали, вони здорові та неушкоджені», – зазначила вона.

При цьому Світлана Добровольська додала, що зараз вирішуються питання про влаштування двійнят у дитячий притулок, а також про позбавлення їх батька та матері батьківських прав.

Нагадаємо, у Галицький відділ поліції сьогодні, 30 липня, з заявою про зникнення її неповнолітніх дітей – двійнят, тринадцятирічних хлопчика і дівчинки, звернулась львів’янка. Встановлено, що 29 липня близько 22.45 діти вийшли з дому на вул. Костомарова, 20 у Львові і досі не повернулись.