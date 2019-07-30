Поліцейські спіймали зловмисника, який на Сихові підрізав чоловіка

Правоохоронці спіймали львів’янина, який вночі 20 липня на Сихові поранив ножем 29-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Потерпілого із проникаючим ножовим поранення черевної стінки госпіталізували в одну з лікарень Львова.

Як встановили поліцейські, поранив чоловіка 32-річний львів’янин. Суд вже помістив його під домашній арешт.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Статтею передбачене покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Наразі триває досудове розслідування.