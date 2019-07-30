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Після сварки з дружиною нетверезий чоловік вчинив самопідпал

Соломія Головіна

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У Яворівському районі 57-річний житель одного із сіл облив себе бензином і підпалив. Постраждалий помер у реанімаційному відділенні лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Інформація про інцидент надійшла правоохоронцям 29 липня. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Як попередньо встановили правоохоронці, близько десятої години вечора 57-річний житель одного із сіл району, перебуваючи у нетверезому стані, після сварки з дружиною пішов на город, облив себе бензином та підпалив.

Чоловіка було госпіталізовано у реанімаційне відділення лікарні. Вранці він помер.

Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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