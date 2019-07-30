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На території Львівського мотозаводу зведуть житло, готель та офіси

Наталя Дуляба

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У Львові на території мотозаводу планують збудувати готельно-офісний комплекс, який сягатиме 14 поверхів, а також житлову п’ятиповерхівку. Це передбачає проект детального плану території у районі вул. Городоцької, ТзОВ «Львівський мотозавод», який оприлюднили на сайті Львівської міської ради. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Розроблений детальний план охоплює ділянку загальною площею 19,9 га, яка є колишньою територією Львівського мотозаводу. Більшість земель тут належать до зони підприємств V класу шкідливості, їх зараз не використовують. На іншій частині території розташовані склади, діючий хлібзавод та меблева фабрика. Єдина житлова і громадська забудова тут є з боку вул. Городоцької.

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Відтак у мерії пропонують змінити цільове призначення частини промислових земель і перевести їх у землі громадської та житлової забудови. Після таких змін більшість земель таки залишаться промисловими, втім з’являться громадські зони і чотири ділянки для садибної забудови.

На розі вул. Городоцької та Гречаної збираються спорудити готельно-офісний комплекс, секції якого матимуть від 6 до 14 поверхів. Готель розрахований на 240 номерів, а офіси – на 360 працівників. Саме будівництво вестимуть на ділянці площею 0,72 га.

Поруч запланований 5-поверховий житловий будинок, у якому буде 17 квартир. Зводити його будуть на земельній ділянці площею 0,095 га.

Розроблений детальний план території не передбачає зведення дитсадка чи школи, втім для потреби нових мешканців та працівників офісів облаштують відпочинковий простір. Також у проекті запланували підземний паркінг на 110 місць та дві наземні автостоянки на 40 місць.

Зазначимо, що подавати свої письмові зауваження щодо цього детального плану території львів’яни можуть до 26 серпня. Зробити це можна через ЦНАПи.

А 12 серпня у приміщенні Залізничної райадміністрації (вул. І. Виговського, 34) відбудуться громадські слухання. Початок – о 18:00 год.

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