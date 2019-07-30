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На Сихові ВАЗ злетів із мосту. Серед постраждалих – дитина

Наталя Дуляба

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У понеділок ввечері, 29 липня, орієнтовно о 20:40 год. на вул. Сихівській із мосту злетів ВАЗ-21104. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, 35-річний водій автомобіля ВАЗ-21104 не впорався з керуванням, тож автівка врізалась в огорожу та впала з мосту.

Внаслідок події травми отримали водій та його 10-річний син. Обох доставили у лікарню.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото, відео: Ігор Зінкевич

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