На освітлення п’ятьох вулиць Львова витратили більше 30 мільйонів гривень

ЛКП «Львівсвітло» замінило повністю всі мережі та встановило нові сучасні LED-світильники при в’їздах у місто на п’ятьох вулицях: Стрийській, Кульпарківській, Городоцькій, Шевченка та Личаківській. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

«На цих вулицях замінено опори, встановлено нове освітлення з LED-світильниками та системою діміювання. Тобто зараз ми бачимо кожен світильник на комп’ютері, відслідковуємо його споживання, наскільки він споживає електроенергію, можемо його в будь-який час увімкнути чи вимкнути та діміювати, що дозволяє та полегшує нашу роботу в самому обслуговуванні. Тому тепер вулиці отримали набагато гарніше та якісніше освітлення», – розповів в. о. директора ЛКП «Львівсвітло» Михайло Трач.

Відтак на вулиці Стрийській встановлено 175 ліхтарів розумного освітлення «Smart Light»; на вул. Кульпарківській – 32 ліхтарі; вул. Шевченка – 123 ліхтарі, вул. Городоцькій – 134 ліхтарі, а на вул. Личаківській – 44 ліхтарі.

Загалом на освітлення цих п’ятьох вулиць із бюджету Львова витратили близько 30,8 мільйона гривень.

«Заміна одного світильника з опорою та мережами становить близько до 70 тисяч гривень. На вул. Стрийській ми витратили 8,1 мільйона гривень; на вул. Кульпарківській – близько 2,9 мільйона гривень; на вул. Городоцькій – близько 8,2 мільйона гривень; на вул. Шевченка – 8,1 мільйона гривень; на вул. Личаківській – 3,5 мільйона гривень», – додав Михайло Трач.

У мерії також зазначають, що «Розумне» вуличне освітлення дозволяє зекономити кошти завдяки можливості регулювати рівень освітленості, низькому витрачанню енергії та зменшенні кількості персоналу, задіяного в обслуговування такої системи.