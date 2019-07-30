На Львівщині вперше відбудеться форум медичного туризму

На Львівщині 6-9 серпня відбудеться перший Львівський регіональний форум медичного туризму Lviv Region Healthcare Tourism Forum. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

«Захід триватиме три дні, впродовж яких ми проведемо низку ознайомчих візитів та конференцію з медичного туризму, курортів та рекреації. Ми порушимо питання економіки медичного туризму, для учасників буде нагода поспілкуватись у форматі B2B», – розповіла начальник управління туризму та курортів Львівської ОДА Наталя Табака.

За її словами, метою форуму є налагодження партнерських відносин між великою групою провайдерів медичного та оздоровчого туризму з різними країнами світу. Участь у події беруть тільки професійні постачальники медичних послуг Львівщини та провайдери медичного туризму Саудівської Аравії, Катару, Бахрейну, ОАЕ, Кувейту, країн Середньої Азії та Кавказу.

Також на форум запросили спеціального гостя – Еміна Чакмака, засновника Ради медичного туризму Туреччини, а також гостей з Німеччини та Грузії.

«Медичний та оздоровчий туризм – це світовий тренд, що сьогодні розвивається. Це величезна кількість людей, які хочуть оздоровитись, омолодитись або отримати лікування в інших містах або країнах. Тож темпи розвитку медичного оздоровчого туризму щороку зростають. Цей форум є першим таким потужним заходом, який ми організовуємо за участі великих іноземних баєрів, профільних асоціацій, які матимуть змогу ознайомитись із оздоровчими, лікувальними можливостями Львівщини», – зазначила президент Української асоціації медичного туризму, президент Global Healthcare Travel Council Віолетта Янишевська.

Програма форуму Lviv Region Healthcare Tourism Forum включає проведення Міжнародної конференції медичного туризму, курортів та рекреації, B2B Workshop, презентації компаній, а також візити в лікувально-оздоровчі заклади м. Львова, Моршина, Трускавця, Східниці. Із повною програмою можна ознайомитись тут.

Довідка

Світовий ринок медичного та оздоровчого туризму на сьогодні оцінюється у $439 млрд. За оцінками міжнародних експертів, у найближчі 10 років на нього очікує постійне зростання на 10-20%, щороку 3-4% населення планети буде їздити за кордон на лікування та оздоровлення.

За оцінками УАМТ, у 2018 році з метою лікування в Україну приїхало біля 65 тисяч іноземців, у той же час лише за приблизними підрахунками на лікування за кордон виїхали понад 160 тис. громадян України.

Сьогодні в Україні пацієнтів-іноземців приймають близько 120 клінік у різних регіонах України. Чек іноземця в Україні на лікування складає у середньому $2-2,5 тис. Чимало медичних послуг у нас коштують значно дешевше, ніж аналогічні у закордонних медичних закладах, що створює хороші перспективи для розвитку цього напрямку в Україні.