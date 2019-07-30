На Львівщині почали ремонтувати дорогу Рава-Руська – Судова Вишня

Дорожники розпочали ремонт траси С142003 Яворів – (Рава-Руська – Судова Вишня). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Всі роботи виконує приватне підприємство «Рома», засновником якого є депутат Львівської облради Роман Демчина. Вартість ремонту дороги Рава-Руська – Судова Вишня становить більше 26 мільйонів гривень.

За ці кошти тут мають розпушити існуюче покриття, влаштувати основи зі щебенево-піщаної суміші та покласти асфальтобетонне покриття.

Фото: ЛОДА