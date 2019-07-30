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На Львівщині 23-річному молодику «світить» 10 років тюрми за наркоторгівлю

Анастасія Мельник

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У Львівській області за торгівлю наркотиками перед судом постане 23-річний житель Миколаєва. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

 

За словами правоохоронців, упродовж березня – липня молодик неодноразово збував на території Миколаївського району психотропну речовину «амфетамін».

Затримали зловмисника «на гарячому» – під час продажу чергової дози наркотику.

Наразі триває досудове триває.

За вчинене молодику загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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