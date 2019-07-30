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На кордоні затримали партію вживаних ноутбуків

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На кордоні України із Польщею затримали партію вживаних ноутбуків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

 

Учора в пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне» смугою руху «зелений коридор» заїхав автомобіль «Volkswagen T5» під керуванням 49-річного мешканця Івано-Франківщини, що прямував з Республіки Польщі.

Під час візуального огляду автомобіля у працівників митниці виникла підозра про наявність у ньому товарів, що підлягають митному оформленню. І як виявилося, недарма, в салоні автомобіля приховали 66 ноутбуків різних фірм і комплектацій, що були у вжитку.

Чоловік порушив порядок проходження митного контролю, зокрема переміщував ноутбуки, допустима сумарна фактурна вартість яких перевищує в еквіваленті 500 євро.

Складено протокол за ознаками порушення митних правил, передбачених ст. 471 Митного кодексу України. Товар вилучено. Справу скерують до суду. Вартість ноутбуків буде встановлено додатково.

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