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МОН оприлюднило ТОП-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами

Анастасія Мельник

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Цьогоріч вступити на місця бюджету найскладніше було на «міжнародні» спеціальності, де прохідний бал становить понад 190. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

 

Загалом ТОП-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами цього року такий:

  1. Міжнародне право – 194,25
  2. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 194,004 МОН та 186,25 Мінкульт
  3. Міжнародні економічні відносини – 190,84
  4. Стоматологія – 189,176
  5. Політологія – 189,125
  6. Журналістика – 188,75 МОН та 181,662 Мінкульт
  7. Медична психологія – 186,9 (МОЗ)
  8. Культурологія – 185,691 МОН та 172,176 Мінкульт
  9. Історія та археологія – 185,05
  10. Публічне управління та адміністрування – 183,804

Щоб пройти на бюджет, більш як 180 балів також знадобилося вступникам на «Право», «Інженерію програмного забезпечення», «Економіку», «Сферу обслуговування», низку спеціалізацій «Філології».

Також у відомстві зазначають, що порівняно з минулим роком у ТОП-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами є незначні зміни. Так, знизилися прохідні бали на «Менеджмент соціокультурної діяльності» та «Фармація, промислова фармація», які торік посідали 4-ту та 9-ту сходинки відповідно. Цього року прохідний бал на них менший за 180. Натомість в ТОП-10 піднялися «Медична психологія» та «Публічне управління та адміністрування».

Повний список прохідних балів можна переглянути тут.

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