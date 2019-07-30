Львівські школярі вибороли три медалі на міжнародній олімпіаді з хімії

На Міжнародній учнівській олімпіаді з хімії львівські школярі вибороли 3 медалі. Змагання завершилися сьогодні, 30 липня, у Парижі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом на Міжнародній учнівській олімпіаді з хімії змагалися близько 200 школярів з 75 країн світу. Вони демонстрували свої знання у практичному та теоретичному турах.

У команді України цьогоріч було троє учнів Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. І. Франка і усі троє здобули медалі: «срібло» вибороли Лідія Дубенська та Гордій Андрусів, а «бронзу» – Анатолій Кузнєцов.

Фото: ЛМР